Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi in divisa e in casual di Grusha

Il visionario anime di Hideaki Anno ha avuto una popolarità particolare nel corso degli anni, che l'ha portato a essere apprezzato e diventare un must anche nel nuovo millennio. E con oltre venti anni sulle spalle, i personaggi di Neon Genesis Evangelion ormai hanno scolpito il loro posto nel cuore di tanti appassionati.

Proprio i personaggi, con i loro dilemmi, le loro evoluzioni, le loro vite hanno reso Neon Genesis Evangelion un anime estremamente particolare. Una delle prime figure create da Anno a esordire nella storia, tolto il protagonista Shinji Ikari, è Misato Katsuragi. Agente speciale della Nerv e tutrice del giovane quattordicenne pilota dell'Eva, Misato è una donna con i suoi complessi e i suoi dubbi e che insieme agli altri vive una vita difficile e carica di responsabilità.

Durante la serie la vediamo spesso con la sua giacca rossa, gonna e maglietta nera, ma anche in abiti più casual che usa principalmente per casa, come una canottiera gialla e un pantaloncino cortissimo. La cosplayer Grusha, che abbiamo già visto in azione nel cosplay di Asuna da Sword Art Online e nel cosplay della leggendaria principessa Zelda, ha deciso proprio di calarsi nel mondo di Neon Genesis Evangelion con un cosplay di Misato Katsuragi doppio, portandola in svariate foto sia in divisa che in atteggiamenti più intimi. In basso potete osservare i vari post dove vediamo la Misato al lavoro e quella tranquilla a casa, anche in compagnia del pinguino Pen Pen.