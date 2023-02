Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi al massimo dello splendore

Ci sono pochi anime che riescono a superare indenni le sfide del tempo. Tra i capolavori anni '90, Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più di successo, anche se le sfide per l'opera scritta e diretta da Hideaki Anno sono state tante, in particolare durante la produzione iniziale. Alla fine però i personaggi hanno fatto breccia.

Misato Katsuragi è un personaggio chiave in Neon Genesis Evangelion. Ufficiale della NERV, l'organizzazione che lotta contro i mostri noti come Angeli che minacciano la sopravvivenza dell'umanità, Misato viene presentata come una donna forte e decisa che ha vissuto una vita difficile e ha affrontato molte sfide personali, in parte dovute al rapporto con il padre e con i suoi colleghi e in parte a causa della devastazione portata dalle creature mostruose che assalgono l'umanità.

Misato è una donna molto decisa e ha una personalità forte che la porta a prendere decisioni rischiose per raggiungere i suoi obiettivi, in particolare quando si tratta di gestire le operazioni alla NERV. Nonostante questo, è anche molto sensibile e ha un lato gentile, che la porta a prendersi cura dei piloti degli Evangelion, ovvero i giovani Shinji, Asuka e Rei. La donna però anche nota per il suo stile di vita disordinato e per il suo amore per la birra e il cibo. Questi tratti la rendono un personaggio divertente e memorabile, e la sua personalità unica la distingue dai personaggi più tradizionali nell'anime.

Non è quindi sconcertante vedere un grande ammontare di cosplay di Misato Katsuragi in rete, sia in versione casalinga che con la divisa della NERV. E Togemesh ha deciso di vederla in quest'ultimo modo, con il giubbino rosso militare e la gonna nera attillata. Magari però si farà trovare in compagnia di questo cosplay di Asuka in versione scolastica.