Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi tra la neve

Nel mondo di Neon Genesis Evangelion la devastazione è ovunque. L'arrivo degli angeli nel mondo ha portato scompiglio e caos, costringendo l'umanità a rintanarsi in poche fortezze ultra tecnologiche e ben difese. Una di queste, Neo-Tokyo, è la famosa casa dei protagonisti dell'anime ideato da Hideaki Anno negli anni '90.

Con soli 26 episodi a disposizione e due film, la serie originale di Neon Genesis Evangelion si concentra solo su pochi personaggi da approfondire. Oltre il protagonista Shinji Ikari, un povero quattordicenne finito nel bel mezzo di eventi più grandi di lui, a mettersi all'opera c'è Misato Katsuragi, donna che diventerà la sua tutrice e prenderà a cuore il bene del ragazzo. Proprio guardando questo ragazzino spaventato si prenderà in carico la sua protezione e lo ospiterà a casa propria, anche se non senza qualche incidente di percorso.

Misato Katsuragi è comunque una donna con le proprie aspirazioni e vizi, come l'alcol. Rimane però irreprensibile quando entra nei panni di soldatessa, uno dei suoi ruoli chiave. Eccola quindi ad affrontare il freddo e la neve nelle foto di Wicccked, che ha proposto un cosplay di Misato Katsuragi dalla Russia, sempre con i suoi vestiti più iconici e famosi.



Ecco anche un cosplay di Misato Katsuragi in abiti casual e un cosplay di Asuka in tuta rossa.