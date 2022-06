Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi con pistola in pugno

Neon Genesis Evangelion è un anime non lunghissimo e senza un nutrito gruppo di personaggi. La storia intimista di Hideaki Anno ruota infatti intorno a poche figure e ai loro dubbi, problemi e dolori, in un mondo che non vuole comunque permettere all'umanità di prosperare e proliferare, tra disastri ed esseri sovrumani.

In uno di questi piccoli avamposti umani che fa da luogo centrale alle vicende di Neon Genesis Evangelion opera la NERV, un'organizzazione che mette in pratica alcune tecnologie permettendo a dei ragazzini di combattere sugli Evangelion, i robot colossali che possono salvare l'umanità. La NERV è un'organizzazione paramilitare che ha quindi al suo interno anche personaggi in grado di usare le armi e di proteggere da altri tipi di attacchi, non quelli angelici.

Ecco perché questo cosplay di Misato Katsuragi sfodera la sua arma ed è pronta a usarla. La cosplayer Bobeczek ha tirato fuori dal suo armadio la tuta rossa con vestito nero della donna che si è assunta il compito di fare da tutrice dei giovani Shinji e Asuka. Con i capelli viola, si guarda in giro per eventuali minacce. Un'interpretazione ottima del soldato della NERV, che invece si mostra anche in abiti casual in quest'altro cosplay di Misato.