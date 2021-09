Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi pronta per le missioni della NERV

La NERV è l'organizzazione speciale che si occupa di difendere quel poco che resta dell'umanità dalla minaccia degli angeli. Per uno scopo del genere, è inevitabile che ci siano molte persone al lavoro ai loro progetti scientifici e militari. Tra di loro, in Neon Genesis Evangelion conosciamo per bene Misato Katsuragi.

La donna viene inviata da Gendo Ikari a recuperare il figlio Shinji nel primo episodio di Neon Genesis Evangelion, dando poi inizio alla storia che ormai ben conosciamo. Nel corso del tempo, Misato inizia a conoscere meglio il ragazzino e noi conosciamo meglio lei, col suo passato, i suoi desideri e anche i suoi dubbi. Il suo appartamento è uno degli ambienti principali dell'anime e per questo la vediamo spessissimo sia con abiti casual che con la divisa da lavoro.

La cosplayer Margaret Kurisu ha deciso di interpretare il personaggio in uno dei suoi ultimi lavori. Direttamente da Neon Genesis Evangelion prende vita Misato Katsuragi con il cosplay che vedete in basso, dove indossa l'abito nero lungo e la giacca rossa, l'outfit che ha indossato più spesso durante l'anime. Non mancano i piccoli dettagli come la croce al collo e la pistola, oltre uno sfondo che vuole richiamare proprio alle atmosfere dell'organizzazione di Neon Genesis Evangelion.

Rimanendo sulle ragazze del progetto di Hideaki Anno, non perdetevi il cosplay di Asuka Langley e una enigmatica realizzazione realistica di Rei Ayanami.