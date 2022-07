Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi mentre si rilassa a casa

È difficile lavorare per la NERV, quell'organizzazione militare che ha un ruolo di rilievo in Neon Genesis Evangelion. Che sia nell'ambito della ricerca o in quello della difesa, bisogna essere sempre sull'attenti e versati in ogni campo, così da poter permettere all'umanità di vivere un giorno di più senza finire distrutti dagli Angeli.

Ecco perché è necessario rilassarsi una volta tornati a casa, e questo Misato Katsuragi lo sa bene. Sempre ligia e diligente sul posto di lavoro, quando deve avere a che fare con i suoi colleghi o deve gestire e impartire lezioni a Shinji Ikari e agli altri ragazzi; di sera invece si sveste dai suoi panni costrittivi e diventa molto più chiacchierona e allegra, specie grazie a un po' di alcol, birra prevalentemente.

La cosplayer JyuSan ha deciso di immortalare proprio questo momento della soldatessa di Neon Genesis Evangelion. Dall'anime di Hideaki Anno arriva questo cosplay di Misato Katsuragi a casa e con una birra in mano, con i suoi soliti abiti casual che consistono in una semplice canottiera e in un pantaloncino di jeans.

C'è anche però un cosplay di Misato con il suo vestito iconico rosso e nero, e come dimenticare poi un'altra figura femminile di rilievo come Asuka in questo cosplay con plug suit.