Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Rei vi catturerà con Cruel Angel's Thesis al piano

Neon Genesis Evangelion è una serie a dir poco storica che con la sua introspezione e le scelte narrative ha catturato intere generazioni che ancora oggi si chiedono il significato di quegli episodi. I fan possono rivederlo su Netflix col nuovo doppiaggio italiano, oppure recuperare i DVD col doppiaggio precedente.

Sta di fatto che però la storia deve ancora concludersi dato che arriverà Evangelion 3.0+1.0, quarto e ultimo film di Hideaki Anno su Neon Genesis Evangelion e che era originariamente programmato per il 2020. Purtroppo il Coronavirus ha obbligato a rimandare quest'ultima storia a data da destinarsi. Per questo può essere utile approfittarne per un rewatch di Neon Genesis Evangelion su Netflix.

Gli episodi partono con Zankoku no Tenshi no These, sigla che a livello internazionale è conosciuta come Cruel Angel's Thesis. Questa opening è diventata storica in ogni forma e una delle più iconiche del mondo dell'animazione ed è per questo che Ru's Piano ha deciso di interpretarla in un video su Youtube. Ovviamente, come fa capire il nome, la ragazza ha suonato Cruel Angel's Thesis al pianoforte ma l'ha fatto mentre faceva il cosplay di Rei Ayanami. Nel video in alto potete godere della splendida canzone e dell'esibizione con la tesi dell'angelo crudele.