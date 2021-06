Neon Genesis Evangelion, l'hanno fatto davvero: ricostruito l'appartamento di Misato

Neon Genesis Evangelion è un capolavoro senza tempo, una serie forte di una community di centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo. Popolarità raccolta in eredità anche in Italia al punto tale che Dynit ha colto l'occasione per riportare i due iconici film della saga sul grande schermo alla fine del mese.

Uno dei personaggi più apprezzati del capolavoro di Hideaki Anno è Misato Katsuragi, braccio destro della Nerv e responsabile delle operazioni sul campo delle unità Evangelion contro gli Angeli. Inoltre, Misato si è fatta carico della tutela di Shinji ed Asuka, alle volte portando con sé anche tutti i problemi del suo passato, nonché del ruolo più comico della serie. Le scene che la ritraggono protagonista con la birra a casa sono un'icona del franchise al punto tale che qualcuno si è persino chiesto quante birre Misato beve al giorno.

Ed è proprio in onore del Maggiore che il Dassai Ginza Store ha recentemente avviato l'ultima collaborazione a tema con Neon Genesis Evangelion per proporre nella realtà una ricostruzione dell'appartamento di Misato. Dal 7 giugno al 31 luglio, dunque, sarà possibile fare visita a questa rivisitazione del locale, magari per assaggiare sul posto una delle birre Ebisu tanto care al Maggiore della Nerv. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al posto tramite la galleria di immagini in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ricostruzione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.