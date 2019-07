Neon Genesis Evangelion, disponibile l'app di EVA-EXTRA

Dopo l'interminabile polemica su Neon Genesis Evangelion a seguito del nuovo adattamento firmato Netflix, è giunto il momento di ristabilire le luci delle attenzioni al cavallo di battaglia più atteso del franchise, ovvero Evangelion 3.0+1.0.

Il 6 luglio sarà una data importantissima per i fan del capolavoro di Hideaki Anno, infatti, dopo un'attesa di oltre 7 anni dal debutto in madre patria di Evangelion 3.0: You can (not) Redo, avremo l'occasione di assistere in anteprima ai 10 minuti iniziali del nuovo e ultimo lungometraggio della tetralogia, fissato per il 2020. Il progetto promozionale, soprannominato per l'occasione Evangelion Avant 1, porterà avanti la Operation 0706, la missione che ci permetterà di ammirare in diretta live i 10 minuti e 40 secondi da tutto il mondo.

Per partecipare alla trasmissione, dunque, non occorrerà altro che scaricare dal Play Store o dall'App Store di Apple l'applicazione EVA-EXTRA. L'apk dopo averci invitato a scegliere la nostra fazione, tra Nerv e Wiile, ci mostrerà alcuni speciali sui precedenti film del Rebuild of Evangelion, purtroppo tutto al momento in giapponese. Inoltre, non abbiamo novità circa una possibile traduzione dell'applicazione, seppur restiamo scettici a riguardo, ma a fronte di poco più di 2 mega di spazio potrete in ogni caso partecipare insieme al resto del mondo all'anteprima più attesa del 2019. Perché nonostante le critiche sollevate a Netflix per via dell'adattamento dei dialoghi di Neon Genesis Evangelion, l'opera resta un capolavoro e, pertanto, merita di essere promosso nella maniera più grande possibile.



Il 2020 sarà un anno fondamentale per il franchise, con la conclusione della tetralogia ormai da troppo tempo in stand-by. I fan non possono più aspettare e, così, anche Evangelion stesso. E a proposito di questo, non lasciatevi scappare il nostro articolo di approfondimento sul capolavoro di Hideaki Anno, in cui abbiamo analizzato nel dettaglio la frammentazione del franchise. E voi, avete già scaricato l'applicazione di EVA-EXTRA?