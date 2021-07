Neon Genesis Evangelion, Dynit stuzzica i fan: arrivano finalmente i Blu Ray?

L'edizione home video di Neon Genesis Evangelion in Italia è diventata una leggenda metropolitana, soprattutto quando si parla dell'uscita dei Blu Ray attesi da anni nel nostro Paese. Qualche mese fa l'editore Dynit, che più di vent'anni fa curò il doppiaggio storico della serie, si era sbilanciato a riguardo.

I diritti per il mercato home video di Evangelion sono stati fermi per anni, complici soprattutto i contrasti tra Gainax e lo studio Khara che per una questione di diritti e di prestiti sono finiti in tribunale a risolvere la faccenda. Ad ogni modo, lo scorso settembre il distributore aveva infine sganciato la bomba, confermando l'approdo dei Blu Ray della storica serie televisiva durante il corso del 2021.

Dynit aveva già confermato il recupero del doppiaggio storico curato da Fabrizio Mazzotta e Paolo Cortese senza tuttavia fornire una data d'uscita precisa che potrebbe però arrivare a breve. La compagnia ha infatti pubblicato un'immagine a tema NGE nelle scorse ore che lascia presagire l'arrivo di imminenti novità per la questione home video, presumibilmente la data d'uscita dei cofanetti.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità dall'editore nella speranza di poter avere a breve tra le mani un'edizione in alta qualità e degna di un titolo che ha fatto la storia dell'animazione giapponese. E voi, invece, acquisterete i Blu Ray di Neon Genesis Evangelion non appena disponibili? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.