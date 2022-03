Neon Genesis Evangelion: nuova edizione del manga in arrivo? L'indizio di Planet Manga

Il franchise di Neon Genesis Evangelion non appartiene unicamente al formato televisivo della storica serie televisiva e alla tetralogia cinematografica dei Rebuild, infatti al fianco del capolavoro di Hideaki Anno brillano alcune opere parallele come la light novel di Evangelion: Anima e il manga di Sadamoto.

Il manga di Neon Genesis Evangelion, in particolare, è molto apprezzato dalla fan-base e favorisce un interessante punto di vista alternativo all'anime di Anno. Da tempo i fan in Italia reclamano una ristampa dell'ultimo volume, tuttavia l'editore Planet Manga ha voluto cogliere gli appassionati impreparati con un annuncio clamoroso: la Collector's Edition.

Si tratta di una riedizione del manga davvero particolare di 7 volumi totali, dunque con due numeri della precedente collana all'interno di ciascun tankobon. Ma la vera sorpresa sono i Groundwork of Evangelion che arrivano finalmente in Italia, inclusi presumibilmente con la collcetor's edition, ovvero 3 volumetti di circa 20 pagine con alcuni elementi dalla serie animata. L'uscita sembra essere prevista per il mese di luglio, ma ulteriori aggiornamenti circa il prezzo della nuova edizione o il giorno esatto della messa in vendita saranno svelati soltanto in seguito.

