Neon Genesis Evangelion: Elon Musk condivide un meme ma alcuni lo prendono sul serio

L'utente di Twitter "@えび (@katsuragi3sa)" ha pubblicato un aggiornamento su Twitter, facendo notare che il magnate Elon Musk aveva condiviso un meme del franchise di Neon Genesis Evangelion che è diventato virale. Alcuni però lo hanno preso troppo sul serio probabilmente.

"Elon Musk, una persona che rispetto molto, ha recentemente postato un'immagine modificata di Misato Katsuragi per qualche motivo. Se questo continua così, è possibile che il lavoro di Studio Khara diventi sempre più popolare".

"Ehi Shinji, dobbiamo parlare in privato", commenta Misato nel meme mentre tiene in mano un test di gravidanza positivo.

Non è la prima volta che Elon Musk posta qualcosa legato a meme e anime come quando consigliato gli anime assolutamente da vedere secondo lui oppure quando ha avuto uno scambio su Twitter con un animatore di Neon Genesis Evangelion, anche se, data la sua immensa popolarità, non si sono potute evitare le critiche di "persone che prendono sul serio i meme", che hanno scritto commenti come:

"Stavo per dire che è una sorpresa vederti condividere apertamente meme su un adulto che fa sesso con un minore , ma d'altra parte eri in quella foto con Ghislaine Maxwell"

, ma d'altra parte eri in quella foto con Ghislaine Maxwell" "Perché rovini tutto quello che tocchi?"

"Elon scherza casualmente su un ragazzino di 13 anni che mette incinta una donna di 28 anni, che ca**o?"

"In un mondo post-apocalittico, l'ultimo insediamento umano rimasto in Giappone è la città massicciamente fortificata di Tokyo-3. Il quattordicenne Shinji Ikari viene portato al quartier generale della NERV, un'organizzazione clandestina gestita da suo lontano padre, Gendo. Chiede che Shinji diventi il pilota di un 'Evangelion', un colossale androide costruito per combattere le mostruose e distruttive creature aliene conosciute come 'Angeli' che devastano il pianeta e minacciano la sopravvivenza della razza umana rimasta.

"Anche se inizialmente riluttante, Shinji viene convinto a riavvicinarsi a suo padre e accetta di aiutare nella pericolosa impresa l'umanità contro la minaccia aliena, come pilota dell'unità Evangelion-01. Spinto nel mezzo di un pericoloso campo di battaglia, Shinji deve trovare il coraggio e la determinazione per affrontare le incursioni degli Angeli prima che sia troppo tardi."