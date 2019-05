Neon Genesis Evangelion, tutta l'epicità dell'opera in una meravigliosa illustrazione

Il 2020 sarà un anno storico non solo per gli appassionati di animazione, ma per l'animazione stessa, in quanto avrà finalmente fine la tetralogia più famosa del panorama nipponico, Neon Genesis Evangelion. L'ultima pellicola del rebuild dell'omonima serie è un lungometraggio vittima di una vita travagliata, complice del regista Hideaki Anno.

Le serie televisive nipponiche hanno una storia immersa profondamente nelle radici vitali del Giappone. Un fenomeno sviluppatosi nel corso degli anni, nonostante i problemi e le evoluzioni, che hanno reso l'animazione un medium universalmente riconosciuto, a cui è innegabile non dare le proprie basi del successo ai titoli che hanno reso possibile questo importante traguardo. E protagonista assoluto di questo processo ha un nome, Neon Genesis Evangelion, il capolavoro di Hideaki Anno che nel 2020 vedrà finalmente la luce con l'ultimo film della tetralogia.

L'attesa verso questa pellicola è immensa, anni di gestazione e una produzione tanto lunga, sofferta da un regista che a questo titolo ha dato tutto, donandosi interamente, e soffrendo per questo. Gli appassionati dell'opera sono da sempre grandi ammiratori del progetto, nonché molto nostalgici come hanno dimostrato le polemiche che vedrebbero un cambio di doppiaggio di Evangelion su Netflix. Eppure, nonostante questo, il supporto è altissimo, come dimostra una recente e strepitosa illustrazione di un fan che ha raggiunto uno strepitoso risultato, oltre centomila apprezzamenti da ogni parte del globo. Il disegno è un tripudio di colori, una rappresentazione di Shinji che osserva l'unità 01, due figure unite da un legame così stretto da essere imprescindibile.

I fan sono talmente appassionati dell'opera, che recentemente ha visto uno di essi irrompere in una casa con un cosplay di Evangelion. E voi, invece, che tipo di fan siete? Vi piace questa illustrazione?