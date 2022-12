Neon Genesis Evangelion: l'Eva 01 come Gozdilla in questa nuova figure ufficiale

Neon Genesis Evangelion e Godzilla sono due franchise che apparentemente non condividono nulla ma che in realtà sono legati dalla figura del regista Hideaki Anno. Il celebre director, infatti, ha lavorato ad una pellicola col celebre mostro prima di tornare a dirigere l'ultimo film della tetralogia.

A tal proposito, per chi non lo sapesse nel 2023 debutterà il nuovo film di Godzill che si preannuncia particolarmente interessante dopo la precedente pellicola curata dal maestro Anno. Ad ogni modo, nelle scorse ore è approdato sul portale di EVANGELION STORE un modellino in scala ufficiale, lo stesso che potete apprezzare tra gli allegati in calce alla notizia, dedicato ad una delle unità del franchise.

Si tratta dell'Eva 01, l'unità pilotata da Shinji, che però si presenta in una forma berserk e con alcuni tratti fortemente ispirati al design di Godzilla. La statuetta in questione è già disponibile al preordine al costo totale di 35mila yen (circa 243 euro al cambio attuale) con la spedizione prevista sul sito intorno al mese di maggio 2023.

Prima di salutarvi cogliamo l'occasione per rimandarvi alle parole di uno specialista che ha condannato Evangelion di provocare depressione. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.