Neon Genesis Evangelion: l'Eva 01 è imponente in questa figure da brividi di Prime Studio

Neon Genesis Evangelion è un mostro sacro dell'animazione nipponica, un'icona che da decenni figura tra i massimi capolavori del medium. Ancora oggi, infatti, il franchise gode di un fenomeno di merchandising con pochi eguali, alimentato tra l'altro da una produzione televisiva tutt'altro che lineare.

L'epopea dei famosi "Rebuild" sta infatti per terminare solo adesso, dopo oltre 10 anni dal debutto del primo film della tetralogia. L'attesissima pellicola conclusiva, intitolata Evangelion 3.0 + 1.0, debutterà nei cinema nipponici il prossimo gennaio per porre un punto "definitivo" alla telenovela cinematografica di una saga molto amata in tutto il mondo. Attualmente non sappiamo se il film arriverà o meno in Italia, nonostante l'interesse di Dynit a suo riguardo, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

Le certezze provengono invece dal campo del merchandising, spinto dalla campagna promozionale di Khara e dei produttori, in particolare dai modellini in scala. Prime 1 Studio, in particolare, ha realizzato una figure a dir poco straordinaria, la stessa che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, in cui l'Eva 01 è ritratto in modalità Berserker dopo aver fatto a pezzi l'Angelo Sachiel. Il concept art, invece, è realizzato dal talentuoso artista Josh Nizzi.

La qualità ha un costo e, in questo caso, si attesta intorno a un complessivo di 1136 euro (di cui 112 euro come deposito cauzionale al preordine). E voi, invece, cosa ne pensate di questa imponente figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata alla nuova unità presentata per Evangelion 3.0 + 1.0.