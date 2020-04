Neon Genesis Evangelion: l'Eva 01 si prepara al contrattacco in un particolare cosplay

L'arte del cosplay, come vi abbiamo sottolineato più volte, è frutto della creatività e del genio dei numerosi appassionati che dipingono la cultura pop. Recentemente, uno di essi, ha tentato di proporre la propria interpretazione di un personaggio estremamente difficile da realizzare, l'Eva 01 di Neon Genesis Evangelion.

Il capolavoro di Hideaki Anno è un titolo immortale, un franchise che ancora oggi riscuote di un successo clamoroso. La popolarità è talmente elevata che ha giovato alla serie numerose collaborazioni, come la recente partnership con i Tamagotchi, il minigioco virale nei primi anni 2000. Ma a proposito del brand, avete già avuto modo di dare un'occhiata alla nuova locandina promozionale di Evangelion 3.0 + 1.0 rilasciata da Studio Khara in occasione del rinvio della pellicola?

Ad ogni modo, recentemente, un fan ha sfruttato il tempo libero garantito dalla quarantena per realizzare una propria interpretazione dell'unità Eva 01 con tanto di fucile a positroni, un'arma micidiale utilizzata dai giganti mecha contro la minaccia degli Angeli. Il risultato in questione, divenuto virale in rete con oltre centinaia di condivisioni, è stato realizzato da Maolo's Cosplay e potete ammirarlo in calce alla notizia. I fan sono rimasti estasiati dalla fedeltà del cosplay, estremamente simile all'originale con le dovute limitazioni della scala ridotta.

