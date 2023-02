Neon Genesis Evangelion: un fan trasforma la sua Honda CBR250 come l'unita 01

Quella di Neon Genesis Evangelion è una delle opere più importanti dell'intero panorama culturale giapponese, un vero e proprio capolavoro dell'animazione che gode ancora oggi di una community di milioni di appassionati da tutto il globo. Questo successo non ha fatto mancare al franchise veri colpi di genio.

Il gioiellino di Hideaki Anno torna spesso a far parlare di sé, come quella volta che uno specialista ha dichiarato che NGE provoca depressione. In altri casi, invece, la serie torna virale grazie alla creatività degli appassionati che riescono ad omaggiare la saga in maniera originale e straordinaria.

Un possessore della Honda CBR250, la splendida moto realizzata dal colosso nipponico, ha customizzato il proprio mezzo a due ruote attraverso una speciale quanto affascinante livrea ispirata all'unità Evngelion 01. Il risultato in questione, che potete apprezzare e scorrere attraverso la galleria di immagini allegata in calce, ha riscosso un enorme apprezzamento tra i fan in rete grazie all'ottima scelta cromatica e all'originalità della livrea.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa Honda CBR250 ispirata ad uno dei giganteschi mecha di Neon Genesis Evangelion, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.