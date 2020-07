Neon Genesis Evangelion diventa fashion con la linea streetwear ispirata all'anime

Pensando a Neon Genesis Evangelion vengono subito in mente i dilemmi filosofici dei protagonisti o lo scenario futuristico di Neo Tokyo e degli Evangelion, quei mecha ormai diventati famosi in ogni parte del mondo. Nessuno invece penserebbe di associarlo a dei vestiti, fatto salvo le tute che servono ai piloti per guidare i giganteschi robot.

In Giappone sono arrivate le nuove statuette di Neon Genesis Evangelion da 1000 euro, ma non è il solo prodotto di fresca produzione dedicato al franchise. Premium Bandai ha sfruttato il talento del fashion designer Kan Furuya, noto in Giappone per le sue creazioni dallo stile rock, per preparare dei nuovi vestiti a tema Neon Genesis Evangelion per il brand Glamb.

Furuya ha preso quindi i personaggi principali Shinji, Rei e Asuka e li ha uniti ad alcune illustrazioni e fantasie per creare il suo streetwear con lo stile di Neon Genesis Evangelion. Le T-Shirt hanno un costo di 7590 yen l'una (quasi 70 euro) tasse incluse e potete vederne alcuni esempi nel link alla fonte. Oltre che al terzetto di protagonisti, un'ulteriore maglia è dedicata al famoso mecha EVA-01, quello viola guidato da Shinji Ikari.

Intanto in Italia è tornato il doppiaggio di Neon Genesis Evangelion con nuovi individui alla direzione.