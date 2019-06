Neon Genesis Evangelion, che fine ha fatto Fly Me to the Moon?

Il famoso capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, è stato caratterizzato da numerosi elementi che hanno fatto sì che diventasse uno dei baluardi dell'animazione odierna. Sarebbe inutile ribadirvi quanta importanza abbia avuto tra gli appassionati dell'opera il ruolo della sigla finale.

Tra le numerose critiche arrivate per il nuovo doppiaggio di Neon Genesis Evangelion, ve né un'altra che è pesata molto nel cuore dei fan, seppur sia passata in sordina a seguito del trambusto derivato dal grande rimpasto dei dialoghi che, vi ricordiamo, non ha sconvolto solo il nostro Paese. Infatti, ad essersi fatta sentire molto più del previsto è stata l'assenza del famosissimo brano di chiusura della serie televisiva, ovvero Fly Me to the Moon, cantata originariamente da diverse doppiatrici in differenti episodi.

La meravigliosa canzone di Frank Sinatra era ed è un gioiello per gli appassionati, che non hanno di certo perdonato Netflix per non averla inserita nella loro distribuzione. Tuttavia, è lecito chiedersi per quale motivo non sia stata aggiunta come consueta ending, al posto dell'attuale brano recitato su pianoforte. In risposta al quesito arrivano i colleghi di The Wrap, che sono venuti a sapere, per merito di un insider delle trattative tra il colosso statunitense e Gainax, il motivo per quale non sia stato inserito il brano. Si tratterebbe, dunque, di una questione di costi, dell'elevato prezzo per l'azienda californiana dei diritti globali per poter usufruire della canzone. Vi basti pensare che, stando a voci di corridoio assolutamente prive di conferma, anche la questione "ridoppiaggio" sarebbe convenuta a Netlfix per motivi economici.

Ciò che è certo, a questo punto, è che non potremo goderci la meravigliosa armonia di Fly Me to the Moon in diversi stili, nella speranza che Dynit ne venga a capo con i licenzianti per distribuire, nuovamente, l'edizione home video di Neon Genesis Evangelion, reperibile solamente online a prezzi da collezionismo e lontani dalla portata di tutti.