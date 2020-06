Neon Genesis Evangelion: il franchise incontra CASIO in una collaborazione limited edition

Hideaki Anno sta facendo sulla serio nella sponsorizzazione in pompa magna del franchise di Neon Genesis Evangelion, avviando svariate collaborazioni con alcuni dei brend più famosi in tutto il mondo. Dopo la partnership con OPPO, le unità Eva incontrano il mercato dell'orologeria grazie a CASIO.

La collaborazione con OPPO ha permesso la realizzazione di uno spot a dir poco epico che reinterpreta in computer grafica i momenti salienti del primo episodio dello storico anime. Nonostante la distribuzione cinematografica di Evangelion 3.0 + 1.0 sia stata al momento rinviata a data destinarsi, a causa del Nuovo Coronavirus, la sponsorizzazione della pellicola sta avvenendo nei modi più disparati, anche e soprattutto attraverso partnership con aziende dalla fama internazionale.

L'ultima delle quali vede protagonista la CASIO, società nipponica dedita alla componentistica elettronica ma conosciuta soprattutto per il mercato dell'orologeria. Recentemente, la collaborazione tra i due brand ha dato il via a un orologio in edizione limitata, proposto alla cifra di 22.000 yen (182 euro al cambio attuale), ed è lo stesso che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

Potete approfondire le specifiche tecniche del prodotto attraverso il link alla fonte. E voi, invece, cosa ne pensate di questo orologio a tema Evangelion, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.