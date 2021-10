Neon Genesis Evangelion: ecco la giacca definitiva col cappuccio da 6000 euro

Neon Genesis Evangelion non è solo un capolavoro dell'animazione giapponese oggi, bensì anche un famoso brand con il quale numerose aziende vogliono collaborare per produrre oggetti o vestiari in edizione limitata. Recentemente, a tal proposito, una compagnia ha realizzato la giacca a tema definitiva.

Appena una settimana fa il brand SAINT Mxxxxxx presentava l'ultimo maglione a tema Evangelion, un capo d'abbigliamento proposto alla cifra importante di 400 dollari. Spiccioli se rapportati all'ultima proposta di Undercover in collaborazione con il capolavoro di Hideaki Anno.

L'azienda ha infatti svelato una giacca davvero particolare con il cappuccio che ritrae il volto delle varie unità Evangelion. Ma non è finita qua dal momento che Undercover è andata persino oltre nella sua idea ed ha aggiunto direttamente al vestiario delle luci il cui colore può essere cambiato a piacere grazie all'apposito telecomando. Un'idea piuttosto bizzarra quanto originale e che di certo farà discutere visto l'enorme costo di 6000 euro. Vi basti sapere, tuttavia, che la giacca in questione è già terminata da numerose parti, sintomo di un'ottima accoglienza da parte dei fan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare giacca, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo cosplay di Asuka a cura di Lili.