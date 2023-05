Neon Genesis Evangelion: guardate questo cosplay di Misato Katsuragi vestita da nerd

Dopo aver lavorato per tanti anni al suo progetto più grande, Hideaki Anno può prendersi una pausa. Nonostante la conclusione della prima serie con End of Evangelion, il regista decise infatti di riproporre tutta la storia ma in una nuova versione, stavolta tagliata e rivista con un finale inedito, proposto in una tetralogia cinematografica.

E così sono tornati tutti i personaggi che già erano stati introdotti con la serie TV, compresa quella Misato Katsuragi che è uno dei personaggi più amati di Neon Genesis Evangelion, non importa quale sia la versione. Misato è un ufficiale della Nerv, un'organizzazione che combatte contro i misteriosi esseri chiamati Angeli, ed è praticamente onnipresente, grazie al suo ruolo di tutrice di Shinji Ikari e Asuka Soryu Langley, ma anche di soldato che deve vegliare sulle operazioni.

Misato è una donna forte e indipendente, con un grande senso dell'umorismo e di responsabilità, ma non manca di qualche ricordo triste e di un passato che spesso cozza con una personalità apparentemente spensierata e allegra. Quando è sul campo, opera con diligenza e serietà, ma a casa getta via tutti i freni e si lascia andare, in particolare all'alcol. Se Misato fosse una ragazza dei giorni nostri, probabilmente affiancherebbe anche una partita a qualche multiplayer online.

Ed è ciò che ha proposto Izanamitan in questo cosplay di Misato nerd che, oltre a una maglietta di Street Fighter, ha con sé un'immancabile lattina di birra ma soprattutto un joypad, così da passare il tempo libero sul picchiaduro. Di certo questo aumenterebbe di molto l'amabilità del personaggio presso una grossa fetta di pubblico. Sapete invece che un uomo ha sposato Asuka di Evangelion?