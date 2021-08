Neon Genesis Evangelion: Hideaki Anno sul futuro della serie, ci sarà un prequel?

Manca davvero poco all'arrivo in Italia dell'ultimo film della tetralogia Rebuild of Evangelion, che metterà la parola fine sulla storia di Shinji Ikari. Evangelion 3.0+1.0 sarà disponibile il 13 agosto su Amazon Prime Video, e mentre la community attende con grandi aspettative la pellicola, Hideaki Anno è tornato a parlare del futuro della serie.

In un recente incontro a porte chiuse, al quale hanno potuto prendere parte solo alcuni giornalisti di determinate, e importanti, testate il celebre regista e ideatore dell'opera ha apertamente confermato "A questo punto, non credo che riprenderò la storia da dove l'abbiamo lasciata", per poi specificare che se dovesse tornare a lavorare su quel vasto universo tratterà una storia prequel.

Come molti appassionati avevano ipotizzato, Anno stesso ha individuato uno dei momenti che meriterebbe un approfondimento è il salto temporale di 14 anni che si trova tra Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance ed Evangelion: 3.0 Yoi Can (Not) Redo. Visti gli attuali impegni lavorativi con Shin Ultraman e Shin Kamen Rider, il regista potrebbe tornare a dedicarsi interamente al suo capolavoro tra qualche anno, ma ciò non esclude la possibilità di vedere capitoli prequel e approfondimenti riguardanti aspetti rimasti inesplorati di Evangelion in futuro.

