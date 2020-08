Neon Genesis Evangelion e ICE-WATCH si uniscono in una splendida linea di orologi

Neon Genesis Evangelion è un'icona in Giappone, uno dei titoli più importanti della cultura nipponica che continua a influenzare numerose produzioni televisive. Il capolavoro di Hideaki Anno, che attende ancora il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0, continua la sua campagna di collaborazioni con celebri marchi.

Durante la trasmissione di ieri dei primi tre film della tetralogia un indizio aveva lasciato trasparire la possibilità che Studio Khara annunciasse una nuova data per l'attesissimo quarto film dei Rebuild, speranza che tuttavia è andata frantumarsi al termine della proiezione. Nonostante il silenzio che si aggira intorno ad Evangelion 3.0 + 1.0, il franchise non ha mai smesso di far parlare di sé attraverso una massiccia campagna di marketing fatta di strepitose collaborazioni, su tutte quella epocale con OPPO.

L'ultima di esse, invece, è firmata ICE-WATCH, una compagnia belga celebre per i propri orologi a tema. L'azienda, infatti, ha avviato una collaborazione per produrre una linea di orologi da polso in edizione limitata per il 2021, li stessi che potete ammirare in cima alla pagina nel video di presentazione dedicato. Attualmente, i prodotti sono preordinabili presso il sito ufficiale di Bandai al prezzo di circa 140 euro. Se pensate che il prezzo sia eccessivamente alto, allora non avete visto questa riproduzione in scala dell'Unità Eva 01 a 30.000 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.