Neon Genesis Evangelion incontra Metroid: Samus diventa un EVA in un'incredibile fanart

Il 2021 rappresenta un anno molto importante per due opere particolarmente diverse tra loro, vale a dire Neon Genesis Evangelion, conclusosi con la pellicola finale della tetralogia Rebuild of Evangelion, e Metroid, franchise tornato sull'ultima console di Nintendo col discusso titolo Metroid: Dread.

Ma cosa potrebbe unire questi due universi narrativi stilisticamente e narrativamente diversi tra loro? Un appassionato è riuscito a donare a Samus un design totalmente in linea con quanto visto nella serie anime, nei film e nelle diverse riproposizioni elaborate da Hideaki Anno per portare su schermo la complessa e drammatica storia di Shinji Ikari.

Come potete infatti vedere dall'immagine riportata nel post in calce, l'artista Dennis Osaj ha saputo adattare l'esoscheletro chiamato Tuta Energia di Samus Aran, all'atmosfera unica di Evangelion, trasformando la cacciatrice di taglie in un magnifico, inquietante e minaccioso EVA. Un omaggio peculiare tra due opere estremamente rilevanti nei rispettivi settori, che pur apparendo diverse sotto molteplici punti di vista, come i temi trattati e i delicati messaggi, possono incontrarsi in un crossover originale e unico. Fateci sapere cosa ne pensate di questa fusione nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che Misato ha ottenuto uno splendido cosplay, e vi lasciamo scoprire chi è il miglior pilota di EVA dell'intera serie.