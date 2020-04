Neon Genesis Evangelion incontra i Tamagotchi in un prodotto ufficiale

Neon Genesis Evangelion è uno dei capolavori dell'animazione nipponica, una perla culturale dall'importanza storica profondissima. In Giappone la serie è talmente popolare che molte aziende hanno stretto particolari collaborazioni col franchise. L'ultima di esse, tuttavia, farà gola ai fan di vecchia data.

Chissà in quanti ricordano i Tamagotchi, quel piccolo giocattolino elettronico -che nel 1999 farà da ispirazione ai Digimon- che ti permetteva di prenderti cura di un piccolo animaletto digitale. Un giocattolo che, dal 1996 fino ai primi anni del 2000, divenne virale in tutto il mondo, un oggetto di fama internazionale. Di tanto in tanto, la Namco Bandai se ne esce con collaborazioni in edizione limitata del mitico gioco, come la recente versione firmata Neon Genesis Evangelion.

Quest'ultima opera, in particolare, è un fenomeno di massa in patria, un titolo talmente celebre che persino la Honda Civic ha proposto uno spot a tema. I Tamagotchi in questione, che saranno disponibili a partire dal 13 giugno, potete ammirarli accedendo al sito ufficiale tramite il link alla fonte. Una collaborazione particolare tra due dei franchise storici e più importanti della cultura nipponica.

Vi ricordiamo, inoltre, che appena due settimane esatte più tardi dall'uscita della nuova versione del gioco sarà disponibile nei cinema nipponici Evangelion 3.0 + 1.0. E voi, invece, cosa ne pensate di questi modellini, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.