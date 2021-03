Neon Genesis Evangelion, un insider su Hideaki Anno: molestie alle doppiatrici

Nonostante la figura del padre di Neon Genesis Evangelion sia per certi versi entrata in un alone mistico per via del successo del suo capolavoro, non mancano comunque alcune opinioni sul carattere discutibile di Hideaki Anno. Un insider dell'industria del doppiaggio, infatti, avrebbe svelato alcuni comportamenti molesti del regista.

Oggi Neon Genesis Evangelion è un capolavoro, una storia che ha racchiuso al suo interno tutte le varie sfumature del suo creatore che sono traslate direttamente sulle spalle dei vari personaggi dell'opera, spesso causando anche dell'astio nei riguardi dei protagonisti, su tutti contro Shinji Ikari. Ad ogni modo, nell'ormai lontano 2012 un presunto insider dell'industria del doppiaggio avrebbe svelato alcune molestie perpetuate da Anno nei riguardi delle doppiatrici all'interno del forum Cyzo Woman:

"Durante la produzione della trasmissione televisiva Neon Genesis Evangelion, Anno si è praticamente innamorato di tutte le doppiatrici, una dopo l'altra, e ha colto ogni occasione per avvicinarsi a loro. Tutto sembra indicare che le doppiatrici si siano stancate lentamente di questo approccio incessante. Le prime a finire nel suo radar furono Megumi Hayashibara, la voce di Rei Ayanami, e Kotono Mitsuishi, la voce di Misato Katsuragi. Tuttavia, la forza di queste due donne consentirono loro di resistere agli approcci del regista che ben presto avrebbe rinunciato. Alla fine, Anno si è concentrato su Yuko Miyamura, la voce di Asuka Langley Souryuu, nonché la più giovane del cast femminile."

L'insider scende più nei dettagli della presunta ossessione del noto director e aggiunge: "All'epoca, l'ossessione di Anno per Miyamura era davvero incredibile. La chiamava spesso anche al di fuori dal lavoro e cercava in tutti i modi di convincerla ad uscire con lui. All'inizio Miyamura è stata costretta ad ascoltarlo, ma le cose gradualmente hanno preso ritmo tant'è che ha iniziato a sentirsi in pericolo. Da tutta questa situazione sono nate voci di corridoio abbastanza particolari sia su Neon Genesis Evangelion, in particolare nella scena in cui Misato Katsuragi ha rapporti con Ryouji Kaji, e in The End of Evangelion quando Shinji si masturba guardando i seni scoperti di Asuka in ospedale. Si dice che Anno abbia "soddisfatto" il suo amore non corrisposto per Mitsuishi e Miyamura con queste scene."

Ovviamente si tratta di voci di corridoio, come confermato tra l'altro dall'insider, ad ogni modo vi consigliamo comunque di prendere con le dovute precauzioni queste informazioni data l'impossibilità di verificarne o meno la veridicità. E voi, invece, cosa ne pensate di queste parole? Diteci la vostra con un commento qua sotto.