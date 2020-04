Neon Genesis Evangelion invaderà il Giappone con le nuove escape room

Il fenomeno delle escape room sta diventando sempre più preponderante in tutto il mondo. Diverse aziende stanno inoltre sperimentando nuove idee per rendere sempre più affascinanti questi giochi di ruolo a tempo. E ai franchise che si aggiungono in queste rappresentazioni c'è Neon Genesis Evangelion.

La serie di Evangelion ha annunciato che da giugno 2020 entrerà nel mondo delle escape room con l'azienda di enigmi SCRAP. La "Escape from the Collapsing NERV" sarà preparata in ben undici città giapponesi a partire dal 25 giugno. I partecipanti del gioco diventeranno impiegati del NERV. Lavorando insieme ai compagni di squadra Shinji, Asuka, Rei, Mari e Misato, si dovrà fuggire dal NERV prima del collasso.

Si comunicherà con Misato tramite dei messaggi e si dovranno sviluppare strategie per evitare gli Angeli che tenteranno di uccidere i giocatori. Gli eventi saranno inoltre resi più fedeli all'originale con doppiaggi e illustrazioni a tema. A partire dall'11 aprile saranno in vendita i biglietti per l'escape room di Tokyo, mentre per gli altri luoghi la prevendita partirà la settimana successiva, il 18 aprile. La situazione potrebbe però cambiare in seguito al Coronavirus, dato che l'azienda SCRAP ha dovuto chiudere temporaneamente alcune sue sedi in varie città come Kanagawa e Osaka.

Le collaborazioni di Neon Genesis Evangelion non finiscono qui: è in corso una partnership con Honda Civic e si continua la produzione di merchandising di alto livello con gli Angeli.