Neon Genesis Evangelion: ecco una particolare fan art dell'EVA 01

L'immortale capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, si prepara all'arrivo dell'ultimo lungometraggio della nuova tetralogia della serie. L'amore dei fan è sempre grandissimo e a placare l'attesa del nuovo film, ci pensano artisti incredibili con le loro fan art. Questa volta è il turno di una particolare illustrazione dell'EVA 01.

Per chi non lo conoscesse, Keita Okada è un digital sculptor, ovvero realizza principalmente lavori di modellazione 3D. La stupenda immagine dell'unità EVA 01 che potete trovare in fondo alla notizia, infatti, nasconde una particolarità.

Ad un primo sguardo, l'illustrazione potrebbe risultare un normale disegno realizzato in digitale, quando in realtà, non è così. Nell'immagine che trovare insieme alla fan art, è possibile vedere uno screen della realizzazione del meraviglioso artwork, che rivela trattarsi di un modello 3D!

Okada è solito realizzare illustrazioni dell'effetto bidimensionale, che si basano però su stupendi modelli tridimensionali realizzati da lui stesso. Successivamente alla modellazione del soggetto, l'artista passa ad una fase di digitalizzazione dell'immagine, così da creare l'incredibile effetto finale.

Di recente, un Third Impact culinario è arrivato in Giappone, mentre vi ricordiamo che la serie completa di Neon Genesis Evangelion è in arrivo su Netflix per gli abbonati della piattaforma di streaming di tutto il mondo dal prossimo 21 Giugno 2019.