Neon Genesis Evangelion: Misato a bordo dell'Eva 01, ma è una moto

Il futuro di Neon Genesis Evangelion è ancora in parte un mistero nonostante le parole di Hideaki Anno che avrebbe definitivamente concluso il progetto salvo qualche presunta volontà di raccontare quei 14 anni di vuoto tra Eva 2.0 e 3.0. Ad ogni modo, in attesa di conoscere il prossimo progetto di Studio Khara, godiamo un nuovo cosplay.

Proprio così, dopo più di un anno dalla distribuzione su Amazon Prime Video e sul grande schermo di Shin Evangelion, finalmente Khara è tornata a lavorare su un nuovo titolo di cui non sappiamo ancora nulla se non che è alla ricerca di staff. Nonostante questo, la community è lontana dal dimenticare il capolavoro di Hideaki Anno come dimostrano le numerose manifestazioni di creatività a tema.

In questi giorni, infatti, ha fatto parlare di sé l'ultima creazione di Tuti, una cosplayer da oltre 30mila follower, che in collaborazione con RubsCohen ha realizzato un'Eva-cicletta. Si tratta di una moto personalizzata come un'unità Eva 01 a cui bordo vi è Tuti con una straordinaria interpretazione personale di Misato. Il suo lavoro è stato molto apprezzato tanto da diventare virale in molte community a tema NGE.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo speciale cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.