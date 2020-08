Neon Genesis Evangelion: Misato si mostra nello splendido cosplay di Suzupoii

Neon Genesis Evagelion è uno dei titoli più iconici dell'industria dell'animazione, un capolavoro globale che tuttora detiene un posto di rilievo nel panorama culturale nipponico. L'ingente fetta di pubblico che Hideaki Anno è riuscito a raggiungere nel corso degli anni continua ancora oggi a crescere senza sosta.

Nonostante nei cinema nipponici siano riprese le proiezioni di alcuni dei numerosi lungometraggi rinviati a causa del Nuovo Coronavirus, tra cui lo stesso Evangelion 3.0 + 1.0, ancora nessuna novità è emersa in merito all'attesissima pellicola conclusiva della tetralogia dei Rebuild. Il film, infatti, era inizialmente atteso al debutto nel mese di giugno dopo un'attesa durata quasi 8 anni a causa della salute mentale del suo talentuoso regista.

Ad ogni modo, il franchise ha continuato comunque a ricevere indisturbato l'immenso supporto dei fan che, saltuariamente, continuano a dedicare al brand numerose manifestazioni di creatività, basti pensare al cosplay di Asuka curato da Elefire. Sempre nell'ottica di interpretazioni personali spicca l'ultima creazione di Suzupoii, famosa cosplayer apprezzata soprattutto per Evangelion, che ha tentato di reinterpretare Misato Katsuragi, l'asso nella manica della NERV per le operazioni strategiche. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha trovato inoltre l'apprezzamento di numerosi appassionati.

