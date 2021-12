Neon Genesis Evangelion: Misato è la stratega della Nerv nel cosplay di haylea

Il capolavoro di Hideaki Anno, conosciuto in tutto il globo come Neon Genesis Evangelion, è un'icona dell'animazione giapponese, un titolo che ha fatto la storia del medium e che ha influenzato altrettante opere appartenenti anche alla sfera della cinematografia.

La straordinaria caratterizzazione dei personaggi principali, infatti, ha permesso ai fan di simpatizzare fortemente con i vari membri operativi della Nerv, dai piloti delle unità Evangelion ai comandanti. Misato non è solo il Maggiore incaricato di dirigere le missioni degli Eva contro gli Angeli, ma sostanzialmente anche la tutrice di Shinji e Asuka che abitano insieme a lei nella stessa casa.

I suoi incarichi e la sua caratterizzazione l'hanno resa uno dei beniamini del pubblico, basti pensare che hanno persino ricostruito in scala reale la sua casa. A tal proposito, recentemente la cosplayer Haylea ha dedicato proprio al personaggio in questione uno straordinario cosplay, lo stesso che potete ammirare nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia, che ha riscosso un notevole clamore all'interno della community dedicata.

E voi, dunque, cosa ne pensate di questo cosplay di Misato, vi piace l'interpretazione di Haylea? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.