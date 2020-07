Neon Genesis Evangelion: Netflix ha ufficialmente annunciato il nuovo doppiaggio italiano

Poche ore fa vi avevamo anticipato l'arrivo del nuovo doppiaggio italiano di Neon Genesis Evangelion, rivisitato da Netflix ad un anno dalle clamorose polemiche causate dall'operato di Gualtiero Cannarsi. Pochi istanti fa il profilo ufficiale della piattaforma streaming ha confermato la notizia, affermando che la serie è disponibile alla visione.

Neon Genesis Evangelion approdò su Netflix Italia il 21 giugno 2019, scatenando l'ira dei fan a causa di un adattamento considerato, da molti, poco rispettoso ed eccessivamente involuto. Il direttore del doppiaggio italiano Gualtiero Cannarsi rispose più volte alle critiche, ma Netflix decise comunque di rimuovere il doppiaggio e di realizzare un nuovo adattamento.

Oggi, 6 luglio 2020, è stata resa disponibile una nuova versione curata da Laura Cosenza e Roberto Stocchi, rispettivamente responsabili per la stesura dei dialoghi e per la direzione del doppiaggio. Il lavoro sembrerebbe essere stato svolto con molta cura e, tra i tanti, vi possiamo anticipare che il criticato termine "Apostoli" è stato sostituito con "Angeli". In calce potete dare un'occhiata al post Facebook di Netflix Italia.

E voi cosa ne pensate? Felici della notizia? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla vicenda invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra intervista a Gualteri Cannarsi, ex direttore del doppiaggio di Neon Genesis Evangelion.