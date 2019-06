Neon Genesis Evangelion: Netflix fa marcia indietro sul doppiaggio

È stato il caso degli scorsi giorni, che ha tenuto incollati a live e speciali tantissimi fan dell'animazione nipponica. Il nuovo doppiaggio di Neon Genesis Evangelion ha fatto rivoltare quasi tutta la fanbase italiana che non ha perso occasione di mostrare il proprio disappunto verso Netflix negli scorsi giorni.

Il colosso dello streaming però sembra essere corso ai ripari. Dopo aver parzialmente ignorato i messaggi che affollavano le pagine social e che denunciavano un adattamento penoso di un'opera come Neon Genesis Evangelion, Netflix ha comunicato oggi come interverrà sulla situazione.

Tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook italiana dell'azienda, ricco anche di giochi di parole con i termini provenienti dall'ultimo doppiaggio, Netflix comunica che rivedrà i sottotitoli e il doppiaggio inseriti nella versione di Neon Genesis Evangelion presente sulla piattaforma. Nel frattempo, il doppiaggio è stato completamente rimosso.

Ciò è dovuto alle polemiche che, negli scorsi giorni, hanno coinvolto l'adattamento di Gualtiero Cannarsi. In molti si sono ribellati non solo ad alcune modifiche ai termini (come "Angelo" modificato in "Apostolo") ma anche verso frasi che sono state tradotte così letteralmente da non avere molto senso logico in italiano. Netflix non ha comunicato quali saranno i provvedimenti definitivi verso il famosissimo anime, né le tempistiche di eventuali modifiche.

Voi come avete preso questo annuncio da parte di Netflix? E quale soluzione vi aspettate?