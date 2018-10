Neon Genesis Evangelion: New Balance annuncia delle nuove scarpe a tema

In quest’ultimo periodo diverse compagnie occidentali si stanno cimentando nella realizzazione di prodotti basati su anime, basti pensare, per esempio, ad Adidas e alle sue sneakers a tema Dragon Ball. A farle compagnia vi sarà New Balance, la quale ha annunciato da poco delle scarpe di Evangelion.

Non molto tempo fa New Balance, azienda che si occupa di calzature, abbigliamento, equipaggiamento sportivo e con sede principale a Boston (USA), ha condiviso una serie di foto sulle nuove sneakers di Evangelion. L’anime di Hideaki Anno ha ispirato le tre scarpe che potete vedere più in basso.

Ogni modello fa riferimento ad un’unità Evangelion. Secondo i rapporti, le calzature si chiameranno “FIRST IMPACT”,”SECOND IMPACT”,”THIRD IMPACT” ed usciranno, in Giappone, il 12 ottobre 2018.

Neon Genesis Evangelion è un titolo del 1995. Realizzato dallo studio Gainax e diretto da Hideaki Anno, l’opera è stata una fra le più impattanti degli anni ’90 e, in generale, una delle più importanti del settore dell’animazione giapponese. Tra gli altri ruoli di spicco nel progetto ricordiamo anche il compositore Shiro Sagisu e il character designer Yoshiyuki Sadamoto.

Per chi fosse interessato QUA potete trovare l’ultimo trailer del quarto rebuild della serie, in uscita nel 2020.

Vi ricordiamo inoltre che, recentemente, Bandai ha annunciato una nuova action figure dedicata all’Eva-01.