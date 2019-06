Neon Genesis Evangelion, non solo Fly Me to the Moon è stata rimossa?

La live su Neon Genesis Evangelion con Gualtiero Cannarsi è stata colma di alti e bassi, nonostante la presenza di influencer del calibro di Dario Moccia e GioPizzi, con un botta e risposta colmo di rotazioni sulle domande e argomenti sbagliati.

La live di ieri era un'occasione per poter confrontarsi direttamente con Gualtiero Cannarsi, il dialoghista responsabile del povero adattamento ricevuto per il capolavoro di Hideaki Anno. Non per nulla, salvo qualche caso eccezionale, è stato fortemente criticata l'assenza di personaggi nel settore che, ovviamente, potessero contribuire ad alimentare le critiche con rigore di logica e professionalità. Ma mentre la diretta di ieri prendeva luogo sul canale di Astromica, in rete il web ha continuato a manifestare il proprio dissenso per il lavoro svolto da Netflix.

Pare, infatti, che non solo la meravigliosa ending di Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, sia stata rimossa, ma anche alcune soundtrack durante la proiezione di determinate scene. Su tutte, è estremamente simbolica lo sfogo di Misato con Kaji, raccolto da Ajay che ne ha approfittato per mettere le due versioni -originale e non- in confronto. Il risultato, dunque, è stato che Netflix ha sostituito la controparte sonora con il rumore dei grilli che, a detta di molti, censuri la scena dalla sua originale bellezza, seppur non stoni del tutto.

Un scelta, quella del colosso statunitense, che continua a far discutere, seppur non siano certe le motivazioni dietro tali e discutibili scelte. Ciò che è certo, tuttavia, che Neon Genesis Evangelion continua a far parlare di sé, ma sempre per i motivi sbagliati. E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosa scelta che potete commentare anche voi con la clip in calce all'articolo?