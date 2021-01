Neon Genesis Evangelion è meglio senza nudi? Un fan fa nascere il dibattito in rete

Al termine degli anni '90, Hideaki Anno sviluppò Neon Genesis Evangelion, un'opera senza tempo e di cui si parla ancora al giorno d'oggi. Ci sono stati tanti studi su Evangelion, su tutti i suoi significati tra serie TV e film, filosofie e personaggi, e tanto altro ancora.

Questo ha portato allo sviluppo della saga cinematografica Rebuild of Evangelion che si concluderà con Evangelion 3.0 + 1.0, ma in attesa dell'ultima pellicola sono in molti a star facendo un rewatch della serie originale di Neon Genesis Evangelion. E proprio un fan ha posto una domanda su Twitter sui caratteri sessuali della serie TV di Neon Genesis Evangelion, cosa che fa inevitabilmente scatenare un dibattito sul social Twitter.

"Sto guardando Eva, ma perché ci sono tutte queste scene con donne nude, seni, mutandine, che non hanno nulla a che fare con la storia? Non mi fanno concentrare. Gli uomini non riescono a seguire un episodio fino alla fine se non viene mostrato un corpo femminile ogni 15 minuti?" Questa è la traduzione della domanda che trovate in basso dell'utente Ham Kokoro. Ovviamente le risposte sono arrivate a fiotti e da entrambi i fronti.

C'è chi sostiene che questi elementi spiccatamente sessuali stonino con il resto della storia, mentre altri sostengono che questi aiutino a calarsi nei panni di Shinji, un adolescente nel pieno della pubertà con tanti problemi e che è circondato da ragazze attraenti della sua età e oltre, e proprio questo desiderio è uno dei cardini della serie e va quindi espresso.

Il finale criptico con Shinji a quale delle due correnti di pensiero vi ha portato? Fatecelo sapere nei commenti.