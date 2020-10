Neon Genesis Evangelion: nuova collaborazione per la serie, arrivano i cosmetici a tema

Neon Genesis Evangelion è una serie storica per l'animazione nipponica, un pilastro di un'industria che attende ancora il debutto dell'ultima pellicola legata alla tetralogia dei Rebuild. Eppure, nell'ultimo periodo il franchise ha rafforzato e incrementato in misura esponenziale le collaborazioni e i prodotti inerenti al brand.

Con il 25° anniversario di NGE, il capolavoro di Hideaki Anno sta affrontando una campagna promozionale di proporzioni inaudite con una quantità di collaborazioni che solo un titolo di tale portata poteva vantare. Nonostante questa straordinaria serie di sponsorizzazioni, il regista continua a scusarsi sul ritardo della distribuzione promettendo di realizzare un film tecnicamente e qualitativamente elevato.

Ad ogni modo, l'ultima collaborazione nata dalle radici di Neon Genesis Evangelion vede protagonista la compagnia KATE, celebre per il mercato dei cosmetici. A partire dal mese di febbraio 2021, infatti, l'azienda rilascerà una serie di prodotti a tema sponsorizzati, tra l'altro, con l'uscita di un'illustrazione originale rilasciata direttamente dallo Studio Khara, la stessa allegata in calce alla notizia, che vede protagonista il pilota dell'unità 00, Rei Ayanami.

