Neon Genesis Evangelion, nuove informazioni sul passo indietro di Netflix!

Ci è voluto più tempo del previsto ma, alla fine, Netflix ha spezzato gli indugi, annunciando il passo indietro dell'azienda nei confronti del doppiaggio dell'adattamento animato di Neon Genesis Evangelion. Tuttavia, nuovi chiarimenti si sommano a una telenovela che continua a non avere fine.

Dopo un'interminabile polemica, il nuovo doppiaggio di Neon Genesis Evangelion è stato alla fine rimosso, seppur momentaneamente, per consentire al colosso statunitense di rimetterci mano. Ma Netflix, a questo giro, tiene sotto scacco ogni informazione, comunicando in risposta a un utente che non hanno alcuna intenzione di tornare al doppiaggio originale, anzi, torneranno in sala con il cast al fine di "correggere le problematiche emerse". Dopotutto, ne avevamo già parlato in una precedente notizia, ma l'adattamento Dynamic è una questione economica che l'azienda di distribuzione streaming non ha alcuna intenzione di sobbarcarsi.

La risposta in questione, dunque, dovrebbe calare il sipario sulle intenzioni di Netflix, decretando l'incredibile risultato che l'unione della community è riuscita a ottenere con un'incredibile campagna critica contro Gualtiero Cannarsi, il dialoghista di entrambi gli adattamenti di NGE. Inoltre, stando a delle voci di corridoio al momento non confermate, Domitilla D'amico, doppiatrice di Misato, avrebbe espresso una propria critica riguardo il lavoro svolto dal Cannarsi, affermando:

"Non riesco a recitare se non CAPISCO QUELLO CHE STO DICENDO."

Un potente e comprensibile sfogo, che qualora venisse confermato avrebbe presumibilmente il supporto della stessa community. E voi, invece, cosa ne pensate di questa incredibile situazione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!