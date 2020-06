Neon Genesis Evangelion: un nuovo bundle raccoglierà le tracce originali

L'approdo su Netflix di Neon Genesis Evangelion ha sollevato più di qualche rimostranza da parte dei fan, non solo riguardo alla gestione del doppiaggio. Molti, infatti, non hanno gradito la rimozione di alcune delle tracce più iconiche della serie animata - Fly Me To The Moon ne è un esempio.

Tuttavia, il Box Set del 25esimo anniversario - previsto per Ottobre 2020 - includerà tutti i pezzi originali dell'anime, perfino quelli che non sono mai stati inseriti in nessuna edizione home video. Saranno cinque dischi in totale, acquistabili al prezzo di circa 91 dollari.

Separatamente verrà rilasciata un'ennesima raccolta musicale, contenente dei brani raccolti e interpretati dal cantante Yoko Takahashi e dal doppiatore di Rei, Megumi Hayashibara. In questo caso il costo si aggira intorno ai 28 dollari.

Anche il franchise di Neon Genesis Evangelion ha attraversato, finora, un'annata difficile a causa del Coronavirus. La pellicola Rebuild of Evangelion infatti, così come tante altre produzioni cinematografiche, ha subito un posticipo a data da destinarsi.

Ciononostante Il brand di Evangelion è più in salute che mai, come dimostra la sua massiccia presenza sul mercato; l'ultima collaborazione è stata siglata con il brand Oppo Digital, per promuovere l'edizione limitata dello smartphone Reno Ace 2.

