Neon Genesis Evangelion: il nuovo doppiaggio è disponibile su Netflix! Ci piace?

Pochi giorni fa, Netflix ha ufficialmente annunciato il nuovo doppiaggio di Neon Genesis Evangelion, curato dalla coppia Cosenza/Stocchi in sostituzione alla tanto criticata versione di Gualtiero Cannarsi. Oggi, dopo aver rivisto la serie, siamo finalmente pronti a darvi le nostre impressioni.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video postato pochi istanti fa su Everyeye Plus, in cui abbiamo analizzato nel dettaglio il lavoro svolto dal nuovo team di doppiaggio. Oltre ad aver modificato diverse linee di dialogo infatti, il team ha anche deciso di intervenire sulla terminologia, cambiando lo "stato di furia" in "modalità berserk" e gli "apostoli" in "angeli".

Sui social, la maggior parte fan si è detta soddisfatta del lavoro compiuto da Laura Cosenza e Roberto Stocchi, nonostante permanga qualche piccolo problema nella parte finale. In tutti i casi, la scelta di Netflix Italia di intervenire per correggere una versione tanto criticata e finanziare persino un nuovo doppiaggio non è certo passata inosservata.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la nuova versione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla vicenda invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra intervista a Gualtiero Cannarsi, ex direttore del doppiaggio di Neon Genesis Evangelion.