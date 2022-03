Neon Genesis Evangelion: l'opera di Anno debutta nel mercato delle teiere in ghisa

Il 2021 ha segnato la fine di uno dei franchise e delle opere più significative dell’intera storia dell’animazione giapponese. Neon Genesis Evangelion è giunta alla sua conclusione con l’ultima pellicola della tetralogia Rebuild of Evangelion, ma questo non ha in alcun modo fermato la produzione di merchandise dedicato.

L’ultima novità ad essersi aggiunta all’enorme catalogo composto da figure, riproduzioni in scala, statue, manga, edizioni particolari, è stata la teiera in ghisa ufficiale della serie. Grazie ad una collaborazione col brand infatti l’azienda Nambu Tekki ha realizzato una splendida teiera a tema Evangelion, che potete vedere nelle immagini in calce.

Si tratta di un oggetto molto particolare, costruito con un design unico ma che rispetta comunque l’emblematica forma dei tetsubin realizzati nella prefettura di Iwate da più di 900 anni. Mentre una grande scritta “Evangelion” appare nella parte inferiore, al centro si nota l’EVA-01 pilotato da Shinji Ikari. Per chi fosse interessato ad aggiungere questo pezzo alla propria collezione è già possibile acquistarlo sullo store ufficiale della fonderia Mizusawa al prezzo di 33000 yen, circa 257 euro.

Infine ricordiamo che per festeggiare il primo anniversario è stato annunciato uno speciale artbook di Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, e vi lasciamo ad un magnifico cosplay dedicato a Asuka dalla fan Hikka.