Neon Genesis Evangelion, il titolo originale era molto diverso: scopritelo

Tra i titoli più iconici di un'intera cultura, Neon Genesis Evangelion detiene il trono d'onore in quanto a importanza storica. La serie diretta da Hideaki Anno, infatti, è diventata un simbolo in patria, al punto tale da essere una delle opere più conosciute ed emblematiche dell'industria dell'animazione.

La travagliata storia del franchise, che vi abbiamo raccontato nello speciale su Neon Genesis Evangelion, è lo specchio della vita del suo regista che ha inserito nel proprio capolavoro parte della propria essenza. Tale decisione lo portò inevitabilmente a una fortissima depressione che tuttora lo accompagna nella vita quotidiana, basti pensare ai numerosi ritardi di Evangelion 3.0+1.0.

Ad ogni modo, in occasione di una vecchia intervista pubblicata nel 1999, Yoshiyuki Sadamoto, character designer dell'anime, ha rivelato un'interessante curiosità in merito al titolo originariamente previsto per l'opera:

"Uno dei primi nomi proposti da Anno fu "Alcion(Arushion)". Tuttavia, una serie robotica senza un titolo dal forte suono consonantico non sembrava accattivante. Così proposi "Evangelion", ma venne inizialmente respinto poiché suonava invece troppo forte. Abbiamo discusso molto inizialmente sul titolo che volevamo assomigliasse a "Space Runaway Ideon", perciò penso di aver spinto verso quella direzione . E a dire la verità, anche la composizione della storia è piuttosto simile. Ad esempio, la Nerv può essere considerata come la Nave Solo mentre combatte da sola contro l'umanità e il Buff Clan, e poi ecco che ci sono questi robot incomprensibili che possono comunicare solo con i ragazzini e a volte vanno in berserk etc...

Non sarebbe esagerato dire che "Evangelion" è il risultato di Ideon più Devilman fratto 2 [...]."

E voi, invece, cosa ne pensate del titolo originale previsto per l'anime, vi piace o preferite Neon Genesis Evangelion?