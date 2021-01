Neon Genesis Evangelion: contro la pandemia nella nuova campagna pubblicitaria

La pubblicazione dell'ultima pellicola di Neon Genesis Evangelion è stata rinviata a data da definirsi a causa dei ritmi produttivi dovuti alla pandemia, tuttavia il franchise non sembra volersi fermare, e ha indetto una nuova campagna pubblicitaria che invita a rispettare le norme per contrastare la diffusione del virus.

Il quarto film di Evangelion promette uno sviluppo narrativo diverso da quanto visto nell'anime, e nella pellicola The End of Evangelion, che originariamente aveva mostrato un finale alternativo, e mentre gli appassionati dell'opera di Hideaki Anno aspettano ulteriori informazioni, in seguito all'ultimo trailer pubblicato, in Giappone sono apparsi dei singolari tabelloni pubblicitari.

Come si nota dal video presente in fondo alla pagina, postato su Twitter da @tenjinsite, nella stazione di Nishitetsu della prefettura di Fukuoka, l'utente è rimasto colpito dal passaggio di alcune scritte in stile Evangelion, che riportamo di seguito: "Stato d'emergenza - una richiesta dalla Prefettura di Fukuoka. Per prevenire la diffusione del COVID-19, stiamo emettendo lo stato d'emergenza. Per favore, evitate di uscire se non strettamente necessario. Specialmente dopo le ore 20, chiediamo fortemente di rimanere in casa. Indossate la mascherina, lavatevi le mani, e mantenete la distanza di sicurezza. Per favore, siate vigili e prendete misure di prevenzione dall'infezione."

