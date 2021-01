Neon Genesis Evangelion: perché Shinji Ikari è così detestato dalla community?

Neon Genesis Evangelion rimane ad oggi una delle serie anime più controverse mai create, con una community spesso divisa da opinioni contrastanti. L'opera di Hideaki Anno ha lasciato spazio ad interpretazioni profondamente diverse tra loro, tuttavia molti degli appassionati continuano a detestare il protagonista, Shinji Ikari, ma per quale motivo?

Shinji viene spesso presentato come un personaggio debole, forse troppo fragile per ricoprire il ruolo che gli è stato riservato. Da anni ormai si trovano in rete moltissimi riferimenti al suo continuo rifiuto di entrare nell'EVA 01, cosa che lo ha reso agli occhi di molti un personaggio particolarmente patetico e a volte anche infantile. Tuttavia, Shinji era stato concepito proprio come un ragazzo dalla mentalità complessa, instabile, che cercava di liberarsi dei problemi della sua vita, e che nonostante la depressione, provava con tutto sé stesso ad andare avanti.

Il meme sul suo continuo rifiuto non trova un senso vero e proprio, in quanto nel corso della serie Shinji prende più volte il controllo dell'EVA 01, mentre assistiamo solamente a quattro rifiuti, quando gli viene chiesto la prima volta, dopo il secondo combattimento, in seguito al traumatico scontro dell'EVA 03, e nella pellicola The End of Evangelion.

Nelle prima circostanza presentata, la paura di non sapere cosa fare e cosa potrebbe succedere a bordo dell'EVA ha sicuramente bloccato il protagonista, mentre nella terza è stato completamente manipolato dal padre. Per quanto riguarda le altre due situazioni, probabilmente la profonda insicurezza di Shinji lo ha portato ad avere nuovamente timore. La questione che riguarda il rifiuto di pilotare dei mecha, è presente anche in altre serie, fondamentali per il genere, come Mobile Suit Gundam, dove Amuro Ray a volte rifiuta di salire a bordo dell'RX-78-2.

Inoltre va considerato che Shinji arriva al NERV dopo aver perso sua madre, e in seguito all'abbandono da parte del padre, eventi che non rendono assolutamente semplice approcciarsi al mondo degli EVA. Intorno all'episodio 15, Shinji si trova circondato da un gruppo di amici, e comincia ad emergere il suo vero carattere, nonostante ricada in un baratro della depressione, soprattutto in seguito allo scontro con EVA 03, in cui ha quasi ucciso Toji, alla morte di Rei II, al dolore provato da Misato per la morte di Kaji.

Si tratta di eventi devastanti, che hanno messo a dura prova Shinji Ikari, personaggio che troppo spesso viene incolpato di essere inadatto in quanto pilota dell'EVA 01, nonostante questo comporti sacrificio, impegno, grande coraggio, determinazione e resilienza fuori dal normale, che potrebbero distruggere la psiche di chiunque, soprattutto negli scontri più violenti contro gli Angeli.

Cosa ne pensate del personaggio di Shiji? Credete il suo ruolo sia stato giusto all'interno della serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.