Neon Genesis Evangelion, una perfetta Misato nel cosplay di Adamasha

Con la fine dei Rebuild la saga di Neon Genesis Evangelion può dirsi di fatto conclusa. Attualmente non si sa se Hideaki Anno tornerà prima o poi sul franchise, eppure il noto regista non sembra particolarmente felice dell'idea di realizzare un ulteriore seguito dopo che la tetralogia lo ha prosciugato delle energie mentali e fisiche.

Per riprendersi dal terzo film dei Rebuild, infatti, il maestro fu costretto a prendersi una pausa dal brand tant'è che solo nel 2021 Shin Eva è arrivato prima nei cinema giapponesi e qualche tempo dopo su Amazon Prime Video. Tuttavia, Anno non è rimasto con le mani in tasca e attualmente è alle prese con le battute finali di Shin Ultraman che debutterà nel Sol Levante a maggio.

I fan si augurano di rivedere presto o tardi i personaggi della saga, magari con i riflettori puntati sul quell'intervallo di tempo che separa il secondo dal terzo film. A tal proposito, recentemente la celebre cosplayer Adamasha ha realizzato una splendida interpretazione di Misato, uno dei personaggi più apprezzati dell'intero franchise. Il cosplay in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un ottimo clamore da parte della community, merito dell'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Misato, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.