Neon Genesis Evangelion: Planet Manga annuncia l'imminente uscita di Evangelion: ANIMA!

Ottime notizie per tutti i fan di Evangelion! Planet Manga infatti, ha ufficializzato pochi istanti fa la distribuzione italiana di Evangelion: ANIMA, la light novel di Ikuto Yamashita pensata come sequel alternativo della storia raccontata in Neon Genesis Evangelion.

Entrando più nello specifico, potremmo definire Evangelion: ANIMA come un romanzo ambientato in una sorta di realtà alternativa. In questa realtà, Ryoji Kaji riesce a sfuggire all'imboscata dei sicari della SEELE e informare preventivamente la NERV dell'attacco finale che avviene durante End of Evangelion. La storia raccontata nella serie dagli episodi 21 in poi subisce dunque un drastico cambiamento, andando così a modificare, di conseguenza, il finale.

Inedito al di fuori del Giappone, Evangelion: ANIMA è stato apprezzato dai fan nonostante il fan service un po' spinto. Il creatore dell'opera originale Hideaki Anno ha riconosciuto e premiato il lavoro di Yamashita, ritenendolo un degno sequel.

In basso potete trovare il post Facebook pubblicato poco fa da Planet Manga, nel quale viene confermata la distribuzione italiana dell'opera. La data di uscita non è stata ancora rivelata.

