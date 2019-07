Neon Genesis Evangelion, la polemica Netflix raggiunge anche il Brasile

La polemica sull'adattamento Netflix di Neon Genesis Evangelion sembra non avere fine. Anzi, pare proprio che il fenomeno stia toccando ogni versione del nuovo adattamento, arrivando sino oltreoceano, per la precisione al Brasile.

In Italia le critiche sono state fortissime, uno stato di furia collettivo che ha costretto lo stesso colosso statunitense a fare un passo indietro rimuovendo il doppiaggio di Evangelion. Ma anche in Americana Latina le cose pare non siano andato nel modo migliore, infatti pare che i sottotitoli in portoghese non siano stati esenti da frasi bizzarre, scatenando ilarità sulla community di Reddit.

In particolare, la scena incriminata arriva direttamente dall'episodio 8, in cui tra i sottotitoli pare sia stata aggiunta, totalmente a caso, una citazione a "Lievre, Leve e Solta", una canzone popolare che ha trasformato subito in meme l'iconica scelta. In realtà, il costrutto utilizzato pare essere il caso di una scelta linguistica corretta, seppur il contesto sia totalmente poco appropriato. Sembra proprio il caso di dirlo, ma anche il Brasile non è esente dal proprio Gualtiero Cannarsi. In ogni caso, le critiche non si sono fermate qui, traducendo anche semplici affermazioni come "Tempo scaduto" in "Non ho più tempo, fratello".

Un vero tripudio di comicità che ha scatenato la totale ilarità della community che, oggi più che mai, comprendiamo completamente la frustrazione di uno scarso adattamento di Neon Genesis Evangelion. E voi, invece, cosa ne pensate?