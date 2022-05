Neon Genesis Evangelion, ecco come saranno la nuova edizione del manga e i nuovi artbook

Una delle serie di animazione giapponese più iconiche di sempre è senza dubbio Neon Genesis Evangelion, ideata dal regista Hideaki Anno. Evangelion ha rivoluzionato il mondo degli anime con la prima serie degli anni '90, per poi tornare con i 4 film che compongono il progetto Rebuild, pubblicati a partire dal 2007 fino al marzo 2021.

Nel 1994, in Giappone esordì sulla rivista Shonen Ace anche il manga di Neon Genesis Evangelion, scritto e disegnato da Yoshiyuki Sadamoto, già character designer della serie animata presso studio Gainax. In Italia la serie è edita da Planet Manga in tre edizioni differenti, l'ultima delle quali pubblicata a partire dal 2015.

La Planet, che aveva già precedentemente annunciato una nuova edizione di Evangelion per il 2022, ha mostrato i volumi della stessa nel nuovo numero di Anteprima. Anteprima è una rivista di Planet Manga che, una volta al mese, mostra le future pubblicazioni della casa editrice.

Come possiamo vedere nel post Facebook di Distopia Evangelion, Il primo volume di Neon Genesis Evangelion Collector's Edition vedrà in copertina Shinji Ikari, e uscirà a luglio. Il suo prezzo sarà di 14,90€, e con la prima tiratura verrà allegata una cartolina omaggio.

Ma non è finita qui: la Planet stamperà anche i Groundwork of Evangelion, tre artbook pubblicati in Giappone che svelano i segreti della serie originale Neon Genesis Evangelion. Ogni volume avrà un prezzo di 35€, ma sarà possibile anche acquistarli tutti e tre in un cofanetto da 95€ con segnalibro in omaggio.

Che ne pensate di questi annunci? Noi vi lasciamo alle parole di Hideaki Anno sul futuro di Evangelion e alla guida definitiva all'anime di Evangelion.