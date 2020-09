Neon Genesis Evangelion: tutto pronto per il 25° anniversario, nuovo logo per Studio Khara

In attesa dell'arrivo di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ultimo capitolo della tetralogia cinematografica dedicata al Rebuild of Evangelion, Hideaki Anno e Studio Khara si preparano a festeggiare il venticinquesimo compleanno della storica serie anime proponendo, tra le altre cose, anche un nuovo e interessantissimo logo.

In calce potete dare un'occhiata al tweet del profilo ufficiale dell'anime, in cui è stato annunciato l'inizio di una serie di promozioni legate a tutti i prodotti a tema Evangelion. A partire dallo scorso 4 settembre infatti, tutti i fan hanno potuto iniziare a ordinare capi d'abbigliamento, postcard, portachiavi, poster e molto altro merchandise a prezzo scontato presso gli Evastore di Tokyo-01, Shinjuku, Osaka e Hakata.

Lo studio di animazione ha invece affermato che utilizzerà il logo visibile in calce fino al 4 ottobre 2020, data in cui si celebrerà ufficialmente l'anniversario della serie. In Italia l'anime è arrivato qualche anno dopo, ma potremo comunque festeggiare il ventesimo anniversario dalla prima trasmissione in terra nostrana il prossimo 12 dicembre.

Al momento non sappiamo se, in occasione dei festeggiamenti, il team al lavoro sull'opera rivelerà qualche informazione sul nuovo film, per il momento ancora sprovvisto di una data d'uscita dopo il rinvio per Coronavirus.

E voi cosa ne pensate? Quando avete conosciuto Evangelion? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui vi fosse venuta voglia di riscoprire la serie invece, vi ricordiamo che l'anime è attualmente disponibile su Netflix con un nuovo doppiaggio italiano.